Выезд за границу мужчин 18-22 лет: новые правила вызвали бурные дискуссии среди украинцев

Решение Кабмина о пересечении границы вызвало бурную реакцию в обществе

Решение Кабинета Министров о разрешении на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет вызвало бурную реакцию среди украинцев.

Политики, военные и общественные деятели высказывают разные, часто противоположные мнения по этому новшеству.

Одни считают его положительным шагом, который даст молодые возможности для развития, другие критикуют правительство, заявляя, что это может негативно повлиять на обороноспособность страны.

Как отреагировали украинцы на решение Кабмина, читайте в материале ТСН.ua.

Неоднозначное решение

Скандальная нардепка Марьяна Безугла считает решение о разрешении уезжать мужчинам до 22 лет из Украины неоднозначным.

На своей странице в Facebook она отмечает, что с одной стороны родители вывозят своих сыновей на обучение в иностранные вузы, поэтому есть угроза, что дети будут выезжать еще более массово.

«Но еще одно: до сих пор не понятно, какую политику мы внедряем», — отметила народная избранница.

По словам Безуглой, с другой стороны, будущее страны зависит от сил обороны, в составе которых могут остаться только люди предпенсионного возраста.

Нардепка Марьяна Безуглая

«Мобилизировать надо было сразу с 18, и сейчас мы объективно, в силу естественных процессов, имели бы совсем другую армию. Поэтому и ряд других решений был занижен темп войны, и это продолжается и дальше», — отметила нардепка.

По мнению Безуглой, без радикальных действий и реформ Украина может остаться «в замкнутом круге угасания и выигрывания времени для мира».

«Без ускорения темпа, без массовой „молодой“ реформы войска и без новых смелых и продуманных контрнаступательных операций мы останемся в замкнутом круге угасания и выигрывания времени для мира, особенно для Европы, чтобы они подготовились, пока буферную Украину россия будет продолжать „жевать“, — добавила Безугла.

Военные раскритиковали решение правительства

Командир батальона «Днепр 1» Юрий Береза жестко высказался о нововведениях. Военный считает, что разговоры о выезде мужчин за границу неуместны для воюющей страны.

Береза убежден, что для победы Украине нужна полная мобилизация, включая женщин.

Он считает, что все молодые люди должны пройти обучение даже если они не будут на передовой. По его словам, это необходимо для того, чтобы «объединить все внутренние силы» и сохранить государство.

«У нас достаточно много бригад, которые выполняют задания на западе, на севере и на юге, где не ведутся боевые действия. У нас достаточно много учебных частей. Нам нужно вернуть для того, чтобы победить в этой войне, чтобы отстоять независимость, чтобы остаться нацией с государством, а не нацией-изгнанником, нужно объединить все внутренние силы», — рассказал военный в эфире телеканала «Киев24».

В то же время писатель и военный Дмитрий Вовнянко считает решение правительства «пиаром» власти и попыткой «избавиться от взрывного элемента», а именно молодежи.

«Я считаю, что произойдет у зеленых грандиозный облом. Воспользовавшись их решением о выезде лиц до 22 лет, выедет немало молодежи — в первую очередь той, которая могла бы стать активом „Слуг народа“ на выборах. Уедут те кому „какая разница“. Для кого разница существует — те останутся. Или уедут, получат образование и навыки и вернутся», — отметил Дмитрий.

В то же время, военный Николай Ворошнов уверяет, что в странскую армию нужно «омолаживать».

Он решительно выступает против того, чтобы 50-летние мужчины удерживали позиции, пока молодые 21-летние ребята работают за границей. По его мнению, мобилизационный возраст следует снизить до 20 лет.

В противоположность этому, военнослужащий Станислав Бунятов с позывным Осман предположил, что могло повлиять на такое решение Кабмина.

Осман отмечает, что есть два варианта, почему разрешили выезд мужчинам до 22-х лет.

первый — война продлится еще 2–3 года;

второй — максимальный порог, к которому в перспективе собираются снизить призывной возраст — 23 года.

«Добровольцы пойдут воевать независимо от разрешений на выезд», — написал военный в Telegram.

Реакция украинцев в соцсетях

Блогер и активист Сергей Стерненко также осудил решение правительства о разрешении на выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет.

Он обвинил власть в подготовке к выборам вместо того, чтобы готовиться к длительной войне с Россией.

«Это больше похоже на подготовку к выборам, чем на решение государства, готового к длительной войне. Россия никуда не денется сама по себе. Не отстанет от нас просто так. Игнорировать реальность — смертельно опасно», — написал Стерненко в Telegram.

В отличие от Стерненко, общественный деятель и соавтор YouTube-канала «Последний капиталист» Валентин Красноперов положительно оценивает решение о выезде мужчин до 22 лет.

По его мнению, массового выезда не будет, поскольку большинство желающих уехать сделали это раньше, когда надеялись на скорое завершение войны.

«В принципе решение мною определяется как положительное, чем нет…. Измены не вижу. Решение потенциально неплохое», — написал он на своей странице в Facebook.

В то же время общественный деятель и волонтер Дана Яровая отмечает, что постановление Кабмина не решит проблему увеличения выезда молодежи за границу. Она отмечает, что молодым украинцам нужна страна, где справедливость незыблема

«Пока власть пишет новые скрижали постановлений, молодежь упаковывает чемоданы. Им не нужны громкие лозунги. Им нужна страна, где если написана справедливость, то это не продается и не отменяется завтра одним звонком. Без этого ни одно постановление не удерживает будущее Украины дома», — написала волонтер на своей странице в Facebook.

В Украине создали петицию о разрешении выезда мужчинам 18-24 лет за границу

На сайте Кабмина 27 августа появилась электронная петиция к премьер-министру Украины и членам Кабмина по поводу разрешения выезда за границу мужчинам 18-24 лет включительно и от 50-55 лет.

Ее создала Юлия Симкина.

«В связи с недавним заявлением Президента Украины относительно выезда за границу мужчин в возрасте 18-22 года, публикации законопроекта №13685 и постановления кабмина, прошу рассмотреть возможность разрешения выезда за границу для всех мужчин в возрасте 18-24 (24 включительно)» — говорится в тексте пети.

Петиция о разрешении выезда мужчинам 18-24 лет за границу / скриншот

Автор отмечает, что вопрос крайнего возраста сейчас «стоит достаточно остро». Юлия отмечает, что юноша 23-24 лет имеет тот же статус на уровне законодательства, что и юноша 18-22 лет.

«Эта инициатива может быть контроверсионной в обществе, потому что ребятам, которым сейчас 23-24 года, на момент полномасштабного вторжения было 20-21 и они не имели возможности встретиться с семьями заграницей с 2022 года», — отметила автор.

Также в тексте петиции говорится о просьбе рассмотреть возможность выезда для мужчин с отсрочкой независимо от возраста.

«Сейчас нет возможности выезда, например, учителя, не подлежащие мобилизации, но по сравнению с забронированными работниками не имеют возможности выезда заграницу в отпуск. Но мужчин от 50-55, ведь они наименее боеспособны и обычно присоединяются к ВСУ по собственной инициативе», — отметила Юлия.

К моменту публикации статьи петиция набрала более двух тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

Напомним, 26 августа Кабмин обновил правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Согласно постановлению, эта категория лиц может беспрепятственно уезжать за границу, при наличии соответствующих документов.

Соответствующий документ появился на сайте Кабмина 27 августа, а новые правила пересечения границы заработают с 28 августа.

