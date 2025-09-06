ТСН в социальных сетях

Выезд за границу мужчин 18-22 лет: кому могут отказать

Норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Правительство разрешило выезд из Украины для мужчин 18-22 лет

Правительство разрешило выезд из Украины для мужчин 18-22 лет / © ТСН.ua

Государственную границу Украины могут пересечь все мужчины от 18 до 22 лет. В то же время, необязательно быть студентом или поступать в зарубежный вуз.

Об этом «УП.Життя» сообщила адвокат Екатерина Анищенко.

«Инспектор пограничной службы может спросить основание для пересечения границы, впрочем документа, в котором указан возраст от 18 до 22 лет, достаточно для выезда из Украины», — сказала она.

Однако, норма не касается мужчин, занимающих должности в:

  • органах государственной власти

  • государственных органах

  • органах местного самоуправления

Такие лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Напомним, 28 августа украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу. Для большинства из них эта возможность открывается впервые за три с половиной года полномасштабной войны.

С начала введения военного положения Украина запретила выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Несмотря на то, что по закону большинство юношей до 25 лет не подлежат мобилизации, уехать из страны они не могли.

