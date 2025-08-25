Выезд за границу мужчин до 22 лет и тюрьма за незаконное пересечение границы: Стефанчук о том, примут ли законы

Руслан Стефанчук / © Associated Press

В Верховной Раде ожидают дискуссии о законопроектах о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а также об усилении ответственности за незаконное пересечение границы.

Об этом председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сказал в интервью «Суспильному».

Стефанчук упрекнул, что любые идеи «не должны быть элементом какого-нибудь однодневного хайпа».

«Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощи Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроености на достижение мира. Поэтому, бесспорно, такие дискуссии по этим законопроектам будут», — сказал он.

Уголовная ответственность за незаконное пересечение границы

Стефанчук сомневается в эффективности законопроекта об уголовной ответственности.

«Потому что мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу», — сказал Стефанчук.

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

Относительно выезда граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, то глава ВР напомнил, что впервые эту идею озвучил президент Зеленский.

«Но, опять же, мы должны соотнести эти все вещи с тем, как это, скажем, скажется на том, как Украина будет отвести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет РФ. Дискуссия открыта, мы будем ждать позиции комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения», — отметил Стефанчук.

Напомним, что в Украине планируется ужесточить наказание за незаконный выезд за границу и нарушение срока пребывания там для военнообязанных.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может изменить правила выезда из Украины для мужчин до 22 лет.

Ранее президент Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.