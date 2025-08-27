- Дата публикации
-
Украина
- 1928
- 1 мин
Выезд за границу мужчинам 18–22 лет: какие документы нужны и кого точно не выпустят
Для выезда за границу украинцев от 18 до 22 лет требуется паспорт и военно-учетный документ (в том числе в электронной форме, то есть в «Резерв+»)
Глава МВД Игорь Клименко опубликовал разъяснение по поводу постановления о выезде за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Какие документы нужны этим мужчинам для выезда и что еще им нужно знать, передает пресс-служба МВД.
Для пересечения границы необходимо иметь:
Паспортный документ, дающий право на выезд за границу
Военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), предъявляемый по требованию представителя Государственной пограничной службы.
Исключение
Норма о выезде за границу мужчин этого возраста не распространяется на лиц занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления.
Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.
Напомним, что вчера, 26 августа, правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.
Сегодня, 27 августа, Кабмин опубликовал соответствующее постановление. Поэтому с завтрашнего дня выезжать смогут мужчины до 22 года включительно.
В ГПСУ отметили, что пропускать 18-22-летних мужчин за границу начнут после публикации изменений и вступления в силу.
Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.