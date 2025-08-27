ТСН в социальных сетях

Украина
1928
Выезд за границу мужчинам 18–22 лет: какие документы нужны и кого точно не выпустят

Для выезда за границу украинцев от 18 до 22 лет требуется паспорт и военно-учетный документ (в том числе в электронной форме, то есть в «Резерв+»)

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пересечение границы 18-22 летними

Пересечение границы 18-22 летними / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Глава МВД Игорь Клименко опубликовал разъяснение по поводу постановления о выезде за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Какие документы нужны этим мужчинам для выезда и что еще им нужно знать, передает пресс-служба МВД.

Для пересечения границы необходимо иметь:

  1. Паспортный документ, дающий право на выезд за границу

  2. Военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), предъявляемый по требованию представителя Государственной пограничной службы.

Исключение

Норма о выезде за границу мужчин этого возраста не распространяется на лиц занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления.

Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.

/ © МВС

© МВС

Напомним, что вчера, 26 августа, правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Сегодня, 27 августа, Кабмин опубликовал соответствующее постановление. Поэтому с завтрашнего дня выезжать смогут мужчины до 22 года включительно.

В ГПСУ отметили, что пропускать 18-22-летних мужчин за границу начнут после публикации изменений и вступления в силу.

Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.

1928
