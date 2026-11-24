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- Украина
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Выезд за границу на Рождество: как не попасть в большие очереди на пунктах пропуска — в ГПСУ дали советы
Ежедневно границу пересекают около 80 тысяч человек, а перед праздниками их может оказаться вдвое больше.
В канун рождественско-новогодних праздников количество людей, пересекающих государственную границу Украины, может возрасти вдвое. Наибольшую нагрузку прогнозируют на направлении Польши, через которое проходит около половины всего пассажиропотока.
Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, сейчас границу ежедневно пересекают в среднем 80 тысяч человек, а по выходным этот показатель может достигать 90 тысяч. Количество въезжающих в Украину и выезжающих приблизительно одинаково. Но в праздники направления движения будут меняться. В канун Рождества ожидается увеличение количества украинцев, которые будут возвращаться домой, а после праздников будут преобладать те, кто отправляется за границу.
Как отметил Демченко, период повышенной нагрузки на пункты пропуска может занять около трех недель. Самые большие очереди вероятны на украинско-польской границе.
Как избежать очередей на границе
Спикер ГПСУ советует путешественникам заранее проверять загруженность пунктов пропуска и планировать поездку с учетом прогнозируемого пассажиропотока.
В частности, менее загруженными обычно бывают утренние часы и первые дни недели. Поэтому если есть возможность выбирать время поездки, лучше отправляться именно в эти периоды.
«Советую людям следить за загруженностью пунктов пропуска или выбирать для пересечения границы утро или дни в начале недели. Это наименее загруженное время», — подчеркнул Андрей Демченко.
Напомним, ранее стало известно, что Украина готовит перенесение пунктов пропуска в ЕС и установит укрытие на границе. В Мининфраструктуре рассказали об основных изменениях.
Тем временем новый пункт пропуска «Белая Церковь-Сигета-Мармация» на границе Украины с Румынией сможет обслуживать до 500 автомобилей в сутки в обоих направлениях.