Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

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В канун рождественско-новогодних праздников количество людей, пересекающих государственную границу Украины, может возрасти вдвое. Наибольшую нагрузку прогнозируют на направлении Польши, через которое проходит около половины всего пассажиропотока.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, сейчас границу ежедневно пересекают в среднем 80 тысяч человек, а по выходным этот показатель может достигать 90 тысяч. Количество въезжающих в Украину и выезжающих приблизительно одинаково. Но в праздники направления движения будут меняться. В канун Рождества ожидается увеличение количества украинцев, которые будут возвращаться домой, а после праздников будут преобладать те, кто отправляется за границу.

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Как отметил Демченко, период повышенной нагрузки на пункты пропуска может занять около трех недель. Самые большие очереди вероятны на украинско-польской границе.

Как избежать очередей на границе

Спикер ГПСУ советует путешественникам заранее проверять загруженность пунктов пропуска и планировать поездку с учетом прогнозируемого пассажиропотока.

В частности, менее загруженными обычно бывают утренние часы и первые дни недели. Поэтому если есть возможность выбирать время поездки, лучше отправляться именно в эти периоды.

«Советую людям следить за загруженностью пунктов пропуска или выбирать для пересечения границы утро или дни в начале недели. Это наименее загруженное время», — подчеркнул Андрей Демченко.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина готовит перенесение пунктов пропуска в ЕС и установит укрытие на границе. В Мининфраструктуре рассказали об основных изменениях.

Тем временем новый пункт пропуска «Белая Церковь-Сигета-Мармация» на границе Украины с Румынией сможет обслуживать до 500 автомобилей в сутки в обоих направлениях.

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