В Украине вступило в силу постановление Кабинета министров, которое снимает ограничения на выезд за границу для госслужащих. Впрочем, правила упростили не для всех.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«Работницы органов госвласти, органов местного самоуправления, госпредприятий и других определенных структур смогут пересекать госграницу без дополнительных ограничений», — подчеркнули в ГНСУ.

Кому выезд за границу не разрешили

В Госпогранслужбе подчеркнули, что изменения не распространяются на женщин, занимающих ключевые государственные должности.

Выезд запрещен:

членам Кабмина;

руководителям министерств, центральных органов исполнительной власти и их заместителям;

руководителям Офиса президента, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ, Нацбанка;

народным депутатам;

судьям Верховного и Конституционного судов;

прокуроркам Офиса Генпрокурора;

руководителям госпредприятий и госорганов с полномочиями на всю территорию Украины.

Отмечается, что органы госвласти, местного самоуправления и руководители предприятий должны в течение трех дней передать в Администрацию ГНС обновленные списки должностных лиц, на которые распространяются ограничения. Кроме того, если кадровый состав меняется, то обновленные данные должны быть представлены не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Как сообщалось, 6 мая этого года Кабмин изменил правила выезда за границу для женщин-чиновников. В правительстве отметили, что эти изменения направлены на снятие лишних ограничений для рядовых госслужащих, но, несмотря на это, непрерывная работа государства остается под защитой.

