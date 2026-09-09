Выезд за границу в 18 лет не защищает от мобилизации: в чем нюанс

Мобилизация

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Наличие отметки о необходимости в базовой военной подготовке в приложении «Резерв+» не запрещает 18-летним юношам выезжать за границу. Но и здесь есть нюансы.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий, передает издание «Новости.LIVE».

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Могут ли ТЦК мобилизовать 18-летнего — объяснение юриста

По словам юриста, сама отметка о военной подготовке или статусе резервиста не мешает уехать за границу. Главное — категория учета: если 18-летний парень указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.

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«Дело в том, что ваш военно-учетный статус военнообязан, а не призывник, поэтому если на момент выезда у вас не будет оформленной отсрочки: обучение, бронирование на работе и т.д., то вы подлежите мобилизации несмотря на ваш возраст! Кроме того, если вы ограниченно пригодным, то вас могут направить на ВЛК из любого уголка Украины», — пояснил Владислав Дерий.

Отдельно юрист обратил внимание на 18-летних ребят с прежним статусом «ограниченно подходящий». В таких случаях работники ТЦК имеют право направить юношу на ВЛК прямо из блокпоста в любом регионе Украины. Поэтому защитить от мобилизации может не возраст, а официально оформленная отсрочка в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, которая распространяется на военнообязанных 25-60-летних мужчин. В то же время, при наличии определенных законом оснований гражданам могут предоставить отсрочку от призыва.

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит студентам сохранять отсрочку от мобилизации в случае отчисления и перевода в другое учебное заведение.

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