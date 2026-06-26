Выезд женщин за границу в 2026 году: кому из украинок по-прежнему запрещено покидать страну

Пересечение границы / иллюстративное фото

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В мае 2026 года правительство сняло ограничения на выезд за пределы страны для женщин определенных специальностей. Несмотря на это, нововведение не предусматривает полной отмены запрета для всех гражданок Украины, поэтому для некоторых категорий женщин правила пересечения границы остаются прежними.

Для каких категорий украинских женщин по-прежнему действует запрет на выезд за пределы страны в соответствии с обновленным решением правительства, пишет УНИАН.

В этот список ограничений входят четыре отдельные группы гражданок Украины.

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Порядок пересечения государственной границы Украины определяется Постановлением Кабинета Министров Украины № 57. Ранее пункт 2.14 этого постановления ограничивал право на свободный выезд за пределы страны для женщин, работающих в органах государственной власти, местном самоуправлении, судах или на государственных предприятиях, требуя от них оформления специальных разрешений. Однако в мае текущего года Кабмин принял постановление № 623, согласно которому в это правило были внесены изменения, поэтому теперь женщины-госслужащие могут беспрепятственно выезжать за границу.

Однако изменения не затронули другие положения пункта 57 постановления, поэтому свободное пересечение границы по-прежнему разрешено далеко не всем гражданкам. В частности, эти смягчения не распространяются на военнослужащих женского пола. Правила выезда для них прописаны в пункте 2.15, который остался без изменений, поэтому для украинских защитниц действуют такие же строгие ограничения, как и для мужчин из ВСУ.

Покинуть пределы страны они могут только в служебную командировку, на лечение или в отпуск, и в каждом случае обязательно требуется официальное разрешение от руководства воинской части.

Ограничения на выезд из Украины распространяются не только на женщин, проходящих военную службу. При проверке документов пограничники обязательно сверяют данные всех граждан с базами правоохранительных органов. Женщина не сможет пересечь границу, если в отношении неё действует соответствующий судебный запрет, что обычно происходит в случаях, когда лицо находится в розыске или подозревается в совершении уголовного преступления.

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Кроме того, в пересечении государственной границы будет отказано в случае наличия открытых исполнительных производств в отношении женщины. Ограничения на выезд обычно налагаются из-за значительных задолженностей по уплате алиментов, задолженности за коммунальные услуги или уклонения от исполнения других судебных решений. В таких ситуациях пограничная служба действует одинаково в отношении всех граждан, поэтому выехать из Украины не позволят ни мужчинам, ни женщинам.

Четвертой группой женщин, которые могут столкнуться с трудностями на границе, являются обладательницы загранпаспортов с истекшим сроком действия. Без действующего документа выезд за пределы страны невозможен, поэтому в такой ситуации необходимо оформить новый паспорт через Государственную миграционную службу или ЦНАП. Специалисты советуют заняться этим вопросом заранее, поскольку пограничники имеют право отказать в пропуске, даже если до истечения срока действия документа остается всего несколько месяцев.

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