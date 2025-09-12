Выезд мужчин 18-22 лет: почему эти изменения – катастрофическая ошибка во время войны

Выезд за границу. / © ТСН.ua

Изменения в правилах выезда мужчин в возрасте 18–22 лет могут иметь серьезные последствия. Более того - это "неисправимая" ошибка.

Такое мнение высказал руководитель Общественного антикоррупционного совета МОУ, ветеран Юрий Гудыменко в эфире "Еспресо".

"Кажется, никто не понял, что произошло. Это совершенно точно не было должным образом прокоммуниковано. По-моему, все это было сделано зря. Это еще одна ошибка, к сожалению, во время войны. Есть ошибки, которые можно исправить, но эта - неисправимая", - подчеркнул Гудыменко.

По его словам, чтобы молодежь возвращалась обратно в Украину, нужно качественное и конкурентоспособное образование. Тогда молодежь будет приезжать не только из этнических украинцев, но и из других европейских стран. Гудыменко отмечает: необходимо создать условия, при которых люди захотят учиться именно здесь.

"Я видел много жалоб от работодателей, которые за несколько дней потеряли огромное количество работников. Думаю, этот пробел невозможно будет восполнить кем-то другим, кроме возвращающихся с фронта ветеранов. Трудоустройство ветеранов должно стать одной из главных задач государства", - добавил Гудыменко.

Напомним, пограничная служба Польши заявила, что украинцы 18-22 лет массово выезжают в них. За неделю от 28 августа по 3 сентября через пограничные пункты в Подкарпатском регионе въехало 6100 юношей из Украины, а выехало примерно 2000. Для сравнения, неделей ранее прибыло только 500, а выехало более 650 человек.

Заметим, между тем в украинской Госпогранслужбе заявляют, мол, им неизвестно, сколько мужчин 18-22 лет уехало из Украины. Якобы отдельные статистические учеты относительно количества фактов пересечения границы гражданами Украины мужского пола такого возраста не предусмотрены.

