Выезжал за границу законно и выполняет свои обязанности: в ВСУ стали на защиту скандального военкома Одесщины

Как оказалось, Борисов уже не отстранен, а продолжает исполнять свои обязанности.

Скандальный начальник Одесского ТЦК (военнокомата) Евгений Борисов, попавший в коррупционный скандал из-за имения матери в Испании, выезжал за границу на законных основаниях.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает "Радио Свобода".

Отметим, что бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что Борисов с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года якобы находился в Испании.

Сам военком в комментарии журналисту-расследователю "УП" Михаилу Ткачу возразил, что посещал Испанию, однако подтвердил, что был в Турции. С какой целью он навещал эту страну, Борисов не уточнил.

"В настоящее время было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", — сказала Гуменюк.

По ее словам, Борисов предоставил все необходимые документы и "выезжал на лечение, как свидетельствуют результаты служебного расследования".

Также руководитель пресс-центра ОК "Юг" сообщила, что Евгений Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности.

Ранее сообщалось, что военком был отстранен от исполнения служебных обязанностей после того, как за дело взялось ГБР.

Напомним, СМИ показали роскошное имение и офис в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова.

Также сообщалось, что родной брат водителя одесского военкома уехал в Испанию как человек с инвалидностью. По словам журналиста Михаила Ткача, парень, скорее всего, работает водителем матери военного комиссара. Сам Борисов все отрицает.

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "покрывать", собрал ТСН.ua.

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