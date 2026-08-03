Выезжала со двора и сбила собственного ребенка: в Одесской области погиб годовалый мальчик

В Одесской области годовалый мальчик погиб под колесами автомобиля матери / © Полиция Одесской области

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В Беляевской громаде произошло смертельное ДТП — 38-летняя водитель микроавтобуса «Mercedes Vito» во время выезда со двора сбила своего годовалого сына. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №2.

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Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, происшествие произошло в одном из сел Беляевской громады.

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«Предварительно установлено, что 38-летняя водитель автомобиля „Mercedes Vito“, выезжая с территории домовладения, не заметила своего вышедшего со двора годовалого сына и совершила наезд на него. От полученных телесных повреждений ребенок, к сожалению, погиб на месте», — сообщил Дмитрий Слюта.

Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция в очередной раз обращается к водителям с призывом неукоснительно соблюдать ПДД и обязательно убеждаться в безопасности маневра перед началом движения.

Напомним, в селе Концово Ужгородского района произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и женщины-пешехода. 16-летний водитель сбил внезапно вышедшую на дорогу женщину.

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