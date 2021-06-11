"Выглядело эпически": в небе над Запорожьем зафиксировали необычное явление (фото)

В небе образовался воздушный вихрь.
В небе над Запорожьем во время непогоды зафиксировали невероятно красивое и одновременно пугающее явление — мезоциклон.
Фотографии так называемого воздушного вихря, который образуется во время сильной грозы, выложил в соцсети фотограф Александр Позняков.
"Апокалипсис" над Бабуркой, выглядело эпично, мощность стихии поражает", — подписал свою фотографию автор.
Пользователи в Сети высказали свое восхищение по поводу увиденного на фото:
- Это — фантастика! Не ожидала увидеть такое в Запорожье!
- Видела разное! Такое впервые! Ну очень было страшно, но красиво!
- В это время, в 10 км от города, пронесся смерч. Сорвало шифер с крыш сельских домов. Село Широкое.
Напомним, что 10 июня над нашей планетой было редкое солнечное затмение — Огненное кольцо. Его называют кольцеобразным, ведь Луна закрывает почти весь солнечный диск.