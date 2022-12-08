"Выглядит, будто пережил ядерный удар, что придает нам оптимизм": забавные отзывы об игрушечном бобре взорвали Сеть

Украинцы с юмором отнеслись к игрушечному плюшевому бобру для собак, издающему звуки. Объявление о продаже бобра разместили на одном из сайтов по продаже товаров.

Отзывы об игрушке очень смешны и креативны.

Бобер предназначен для собак и кошек, чтобы те отвлекались от порчи мебели и сосредотачивали свою активность на игрушке, которая к тому же не молчит, а издает звуки.

Отзывы тех, кто уже приобрел товар, смешные и креативные. Покупатели забавно описывают внешний вид игрушки и издаваемые ею звуки:

Лучшая игрушка времен ядерной угрозы. Выглядит очень оптимистично, и так, будто ядерную войну уже пережил – и ничто! Так что новости не так пугают, если их смотреть с Бобром. А еще умеет дышать (если легонько нажать на живот) крякать (если нажать немного посильнее) и хрустить, как пакет. Может просто выслушать. Рекомендую Бобра всем, кому еще не успели рекомендовать веселые смм-ники "Розетки". Правда, не представляю, как можно его отдать на разгрызание собаке. Это жестоко. Выглядит так, будто пережил плен и ядерную войну.

Недостатки: Слишком идеальный

Кот в восторге от Бобра! Таскает его как добычу, размахивает, рвет и урчит при этом. Такого экстаза от игрушки никогда у него не видела. Преимущества: Харизматичный, легкий, мягкий, шуршащий, хрюкающий, достаточно крепкий.

Недостатки: Неживой

Он прекрасен в своем несовершенстве! В нем идеально буквально все: от его божественной внешности до звуков, которые он издает.

Покупала мужу на день рождения. Он прикольно шуршит и крякает, а внешность прекрасна своим несовершенством. Материал приятен на ощупь, прикольно торчат зубы и лапы. У нас домашних животных нет, но соседский кот этого бобра уважает и опасается.

Классный, максимально уродский бобер. Выглядит так, будто полгода тусовался в наркопритоне, после чего выполз наружу, где был сбит самосвалом, который после происшествия сдал назад и переехал беднягу повторно. Покупал в подарок любимой женщине. Оба рады бобру.

Преимущества: Хрюкает, шуршит шариком изнутри и выглядит безобразно.

Недостатки: Непросто понять как заставить его хрюкать. Но однажды поняв остановиться невозможно.

Напомним, что под Киевом продается средневековый замок, построенный по современным технологиям. Стоимость такого "комплекса" – 800 тыс. долларов.

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