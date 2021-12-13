"Выглядит, как древний "совок": в Черновцах местные возмутились детским аттракционом в сквере

Некоторым черновчанам не понравился аттракцион, установленный в сквере.

В Черновцах некоторые местные жители возмутились видом детского аттракциона, которого установили в сквере к новогодним праздникам. Свои недовольство и опасения за безопасность таких развлечений они разместили в соцсети.



"Взгляните внимательно на эти карусели. Вчера прошелся сквером и обратил внимание на то, что эти достопримечательности очень напоминают самопал. Большой вопрос: есть ли сертифкаты на эти развлечения, не окажутся ли наши дети в опасности? Кто проверяет наличие всей сертификации?!", – написал черновчанин Богдан Гуцуляк в Facebook.

фото/Богдан Гуцуляк, Facebook

По словам местных, аттракцион якобы будет платным, но внешний вид его не привлек местных, а только получил отрицательные отзывы от черновчан под сообщением автора:

Виглядит, как древний "совок".

Такое чувство, что их из Чернобыля привезли.

Зачем в этом сквере вообще эти аттракионы ?

И эта рухлядь для детей?

Где они этот списанный хлам взял?

Ужас.

фото/Богдан Гуцуляк, Facebook

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