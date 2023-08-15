Выглядит как футбольное поле: в Сети показали дно Каховского водохранилища после обмеления

Там, где раньше были глубокие воды, теперь растет густая зеленая трава
Дно Каховского водохранилища после уничтожения россиянами ГЭС и дамбы поросло травой и выглядит как футбольное поле.
Соответствующее видео появилось в Сети.
"Каховское водохранилище, это просто шок, я в шоке. Это просто какое-то футбольное поле", – говорит на кадрах местная жительница.
На видео можно увидеть, что там, где раньше была вода, теперь растет густая зеленая трава. В каком именно месте снят ролик, не уточняется.
Ранее Андрей Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища. На кадрах видно, что на том месте, где находилась вода, стала фактически пустыня.
Также мы писали, что возле берегов Хортицы после подрыва Каховской ГЭС обнаружат немало исторических находок.
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