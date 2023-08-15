Выглядит как футбольное поле: в Сети показали дно Каховского водохранилища после обмеления

Там, где раньше были глубокие воды, теперь растет густая зеленая трава

Дно Каховского водохранилища после уничтожения россиянами ГЭС и дамбы поросло травой и выглядит как футбольное поле.

Соответствующее видео появилось в Сети.

"Каховское водохранилище, это просто шок, я в шоке. Это просто какое-то футбольное поле", – говорит на кадрах местная жительница.

На видео можно увидеть, что там, где раньше была вода, теперь растет густая зеленая трава. В каком именно месте снят ролик, не уточняется.