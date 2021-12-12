"Выглядит убедительно": украинская военная разработка "Нептун" прошла испытание

Комплекс крылатых ракет может поразить цель на расстоянии 300 км.

В Сеть попала фотография по испытаниям новейшей военной разработки Украины. Ракетный комплекс "Нептун" прошел испытание.

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Об этом в соцсети сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Во-первых, это красиво. Комплекс крылатых ракет "Нептун", господа. Чистокровная украинская разработка. Испытания даже превзошли ожидания. Берет цель почти за 300 км. Убедительно выглядит, не правда ли?", — написал журналист.

Пользователи Сети увлекательно прокомментировали достижения украинских военных разработчиков:

Супер.

Видел Нептуна в работе. Удивительно!

Теперь желательно, чтобы их было достаточное количество. Чтобы никто из орков не ушел без подарка.

Наконец-то успокоительное.

Может, с большого строительства надо переключаться на большое ракетостроительство? Времени маловато.

Молодцы! Поздравляем и гордимся!

Напомним, что украинская армия получит от Турции более 20 новых ударных дронов Bayraktar — Bloomberg.

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