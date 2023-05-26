Выглядят дешево: стилист рассказала о четырех типах обуви, каких следует избегать этим летом

Эксперт из стиля рассказала о том, какую обувь лучше не носить летом 2023 года.

В ролике, опубликованном в профиле TikTok стилистом Амирой Бессет, рассказывается о четырех типах обуви, которые всегда выглядят дешево и могут испортить даже самый стильный образ.

Прозрачные каблуки

Если говорить о том, какой каблук в моде 2023 года, то это точно не прозрачные каблуки. Амира отмечает, что такая обувь не только выглядит дешево, но и может вызвать проблемы со здоровьем.

Все потому, что пластмассовые босоножки или туфли сильно парят, поэтому ноги начинают потеть. А это – идеальная среда для развития грибковых инфекций.

Шлепанцы

Такая обувь подходит только для того, чтобы носить ее у бассейна или на пляже. А вот для прогулок по городу лучше выбрать другие варианты. Ведь обычные шлепки могут сильно удешевить весь образ.

Более того, такая обувь также может быть опасной. В первую очередь потому, что такой тип обуви не поддерживает ногу (ведь у них нет пятки), и человек начинает сгибать пальцы ног во время хождения. В результате сильнее напрягаются мышцы и сухожилия, что вызывает переутомление, боль и даже воспаление.

А еще ношение шлепанцев увеличивает риск травмирования ног.

Crocs

Хотя их выбирают все больше и больше людей, они совсем не выглядят элегатно и могут испортить летний образ. Амира утверждает, если вы не работаете в больнице, лучше избегать ношение этого типа обуви.

Также следует отметить, что в кроксах вес тела сосредоточен на пальцах стоп, поэтому приходится постоянно их изгибать, чтобы удерживать равновесие. Такое ношение опасно для сухожилий, особенно, если вы комбинируете любимые Crocs с разной одеждой регулярно.

Сандалии-гладиаторы

Эксперт посоветовала держаться подальше от такой обуви, если вы хотите создать элегантный образ. Они отличаются большим количеством ремешков. Впервые такая обувь появилась в древнем Риме, за что получили свое название. Гладиаторы выглядят несколько грубовато, поэтому делают весь образ дешевым.

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