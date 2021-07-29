Выглядывал с балкона: в Николаеве спасли мальчика из горящей квартиры (видео)

Выглядывал с балкона: в Николаеве спасли мальчика из горящей квартиры (видео)

Ребенок находился в квартире сам во время пожара.

В Николаеве на 4 этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Чкалова произошла пожар. С балкона выглядывал ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

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На место прибыли спасатели. Пожарные эвакуировали мальчика 10 лет и передали медикам.

Каретой "скорой помощи" его доставили в детскую больницу с признаками отравления продуктами горения в состоянии средней тяжести.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в 16-этажном жилом доме на проспекте Правды, 104 произошел пожар. Горел балкон на втором этаже, от которого пламя перекинулось на кухню. На момент возникновения пожара в квартире находилось трое несовершеннолетних детей. Старший, 12-летний мальчик, заметив возгорание, позвонил в Службу спасения "101" и вывел двух меньших сестер 9 и 10 лет из квартиры.

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