Выгнала из дома и забрала ребенка: в Житомирской области невестка вызвала полицию к свекрови

Выгнала из дома и забрала ребенка: в Житомирской области невестка вызвала полицию к свекрови

Свекровь вернула ребенка матери только после приезда полиции.

В Житомирской области свекровь выгнала из дома свою 25-летнюю невестку и не отдавала ей 2-летнюю дочь.

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Об этом сообщили в Нацполиции Житомирской области.

Известно, что 25-летняя женщина находится в стадии развода со своим мужем. Пока он был на работе в Киеве, она вместе с ребенком жила в доме 57-летней свекрови.

Из-за конфликта свекровь выгнала невестку из дома и отказывалась отдавать ребенка. Она закрыла внучку дома. Несколько дней 25-летняя невестка просила женщину вернуть ей ребенка, однако та отказывалась.

Тогда женщина обратилась в полицию. Во время разговора со стражами порядка свекровь согласилась вернуть ребенка матери.

"Правоохранители помогли женщине с ребенком добраться в другое село, где проживают ее родственники и в чьем доме теперь они будут проживать. В то же время проверили соответствие условий для надлежащего развития и воспитания ребенка", — говорится в сообщении.

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