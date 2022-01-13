Выгнали в дверь, а он – через окно: в Хмельницкой области жена с тещей подрезали мужчину

В настоящее время пострадавший находится в больнице.

В Хмельницкой области задержали женщину, которая с ножом набросилась на мужчину. Пострадавший находится в медучреждении, а его жене грозит наказание.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

В полицию поступило сообщение от 41-летнего местного жителя с. Томашевка о том, что на улице Подлесной он нашел с ножевым ранением своего 47-летнего соседа. По его словам, раненный мужчина пришел к нему босиком и раздет и попросил помочь, а затем потерял сознание.

Правоохранители выяснили, что в тот вечер мужчина участвовал в семейном застолье вместе с тещей и женой. Между ними произошел конфликт, во время которого женщины вытолкали его за дверь. Он решил зайти через окно, которое выбил палкой. В это время жена схватила нож, лежавший на подоконнике, и ранила мужа.

34-летнюю жену потерпевшего задержали и сейчас она находится в СИЗО. Решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение КНП "Дунаевецкая многопрофильная больница", его состояние врачи оценивают как критическое.

Напомним, что в Ужгороде загадочно исчезнувшую Габриэллу Яцкович с нашли мертвой с пакетом на голове.

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