- Украина
- 434
- 1 мин
Выгодно ли Трампу, чтобы Украина "исчезла" с геополитической карты: Портников шокировал ответом
Портников объяснил планы Трампа в отношении Украины.
Публицист Виталий Портников считает, что Дональду Трампу невыгодно, чтобы Украина исчезла с геополитической карты мира.
Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале «Кулуары Забелиной».
Портников отметил, что исчезновение Украины — это удар по геополитическому имиджу США.
«Им нужно, чтобы Украина осталась на политической карте, потому что исчезновение Украины — это удар по их геополитическому престижу. Нужно, чтобы мы уничтожили себя собственными руками. Вот мы останемся на политической карте, потом пойдем на выборы, проголосуем за власть, которая будет готова договариваться с Путиным, или наоборот за власть, которая будет не готова договариваться.
Украина должна погибнуть не сразу в результате договоренности Трампа, а по крайней мере тогда, когда Трампа уже не будет в Овальном кабинете. Трамп никогда не согласится с тем, чтобы Украина исчезла при его правлении», — сказал он.
Напомним, Виталий Портников считает, что российский диктатор Путин не планирует соглашаться на мирный договор и окончание войны против Украины.