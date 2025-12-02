Выгодно ли Трампу, чтобы Украина "исчезла" с геополитической карты: Портников шокировал ответом

Виталий Портников

Реклама

Публицист Виталий Портников считает, что Дональду Трампу невыгодно, чтобы Украина исчезла с геополитической карты мира.

Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале «Кулуары Забелиной».

Портников отметил, что исчезновение Украины — это удар по геополитическому имиджу США.

Реклама

«Им нужно, чтобы Украина осталась на политической карте, потому что исчезновение Украины — это удар по их геополитическому престижу. Нужно, чтобы мы уничтожили себя собственными руками. Вот мы останемся на политической карте, потом пойдем на выборы, проголосуем за власть, которая будет готова договариваться с Путиным, или наоборот за власть, которая будет не готова договариваться.

Украина должна погибнуть не сразу в результате договоренности Трампа, а по крайней мере тогда, когда Трампа уже не будет в Овальном кабинете. Трамп никогда не согласится с тем, чтобы Украина исчезла при его правлении», — сказал он.

Напомним, Виталий Портников считает, что российский диктатор Путин не планирует соглашаться на мирный договор и окончание войны против Украины.