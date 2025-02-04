Выгодно ли Украине поставлять в США редкоземельные металлы: Милованов ответил

Поставка редкоземельных металлов в США в обмен на дальнейшую поддержку – выгодная возможность для Украины.

Такое мнение высказал экс-министр экономики Украины, президент частной "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов.

Милованов считает, что Украина будет поставлять редкоземельные металлы в США.

"Я убежден, наше правительство охотно их предоставит. Так что это возможность для нас и выгодная для Трампа", – написал он в Сети.

Экономист также отметил, что в то же время президент России Владимир Путин не может дать Трампу ничего, кроме лести и обмана, и американский лидер это знает.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов из Украины на дальнейшую американскую поддержку.