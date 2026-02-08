Выгодны ли переговоры для Украины: мнение Костенко

Костенко

Сейчас Украина находится в условиях, когда переговоры невыгодны. Весной ситуация будет иной.

Об этом сказал народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в интервью DW.

По словам Костенко, в тех условиях, в которых мы сейчас, переговоры невыгодны для Украины.

«Если мы продержимся до весны, до нормальной погоды, то это уже будет совсем другое расписание. Это первое. Уж не будет такого давления. И второе, только мы их остановим на поле боя, доведем цифру их уничтожения до того, как говорил министр обороны, и, скажем так, максимально закроем небо», – говорит он.

Нардеп уверяет: Украине нужно масштабироваться. Нужно иметь процент ущерба около 80%, к тому же уровню. Более того, они должны сбиваться не над городами, а уже при пересечении украинской границы.

«Это совсем будет другое расписание. Остановка противника на поле боя, уничтожение хотя бы 80-90% их дронов в полях где-то, при пересечении наших границ, и это уже не будет вопроса "отдайте нам территории". Это уже будет совсем другое, когда Украина будет говорить «а вот отдайте нам АЭС, отдайте нам Кинбурнскую косу, отдайте нам Новую Каховку» и т.д.», — пояснил Костенко.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры Украины и России. Это, вероятно, произойдет в США.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам - Украине и России - встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю", - сообщил Глава государства.

Украинский лидер подчеркнул: наша сторона уже зафиксировала свое согласие. Информация о составе делегаций и повестки дня пока закрыта. Ожидаем детали.