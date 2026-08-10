Неожиданный поворот в истории с собакой, которую выгнали шваброй: "Новая почта" изменила предыдущее решение

Собака, которую выгнали шваброй из «Новой почты» / © Новая почта

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«Новая почта» решила пересмотреть предыдущее решение по увольнению работников, которые шваброй выгнали собаку из отделения почты в жару в Славянске, и вернуть их обратно на работу.

Об этом сообщил СЕО компании Евгений Тафийчук.

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Он назвал решение об увольнении сотрудников, причастных к инциденту, «эмоциональным».

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«Оглядываясь назад, я понимаю: это было неправильно. Сами парни, когда осознали последствия своего поступка, одними из первых приобщились к поискам собаки. Поэтому вы видели их на фотографиях в день, когда ее нашли. Их поступок был неправильным. Но я убежден: если человек осознал свою ошибку, берет за нее ответственность и готов меняться — ему нужно дать шанс», — считает СЕО компании.

Компания разработает четкие стандарты обращения с животными в отделениях почты

Он добавил, что эта ситуация подсветила, что у компании не было достаточно четких стандартов того, как поступать, когда в отделении оказывается животное.

«И этот вопрос сложнее, чем может показаться, ведь среди наших клиентов есть люди с аллергиями, фобиями, рядом могут быть дети. Поэтому мы уже пересматриваем внутренние правила, чтобы у работников был четкий и понятный алгоритм действий в таких ситуациях, гуманный к животным и безопасный для клиентов», — подчеркнул Тафийчук.

«Новая почта» будет помогать фондам, которые заботятся о брошенных животных

Кроме того, «Новая почта» намерена помогать фондам, которые занимаются брошенными животными в прифронтовых населенных пунктах.

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«И да — собака в безопасности, имеет необходимый уход. Мы продолжим следить за ее состоянием. Для нас эта история должна завершиться не очередной волной взаимных обвинений, а выводами, вторым шансом для людей и системными изменениями в компании», — подчеркнул СЕО компании.

Сотрудники «Новой почты» выгнали собаку шваброй — что известно

Напомним, на прошлой неделе в Сети появилось видео из Славянска, на котором работники отделения в 37-градусную жару вытолкнули собаку на улицу шваброй. Компания оперативно отреагировала на инцидент, всколыхнувший Украину, и причастных работников уволила, признав такое поведение недопустимым.

Впоследствии в компании сообщили, что разыскали беспризорную собаку и нашли ей семью. Также они пообещали, что животное отвезут в ветклинику на осмотр и сделают необходимые прививки.

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