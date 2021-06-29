Выгорела дотла: в Харькове во время движения загорелась маршрутка с пассажирами (фото, видео)

Пострадавших нет.
В Харькове утром 29 июня во время движения загорелась маршрутка I-VAN, в салоне которой ехали пассажиры. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что огонь охватил транспортное средство на проспекте Жуковского, 3. Известно, что заметив пожар, водитель сразу остановился и пассажиры покинули микроавтобус.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 15 кв.м. Бойцы ГСЧС локализовали возгорание с помощью пены. На полную ликвидацию потребовалось немного больше получаса.
Пострадавших нет. По информации, местных Telegram-каналов, водитель из маршрутки тоже успел выскочить.
Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
Напомним, в Киеве у маршрутки во время движения отпало колесо.