Выгорело 120 кв метров: в курортной Затоке произошел масштабный пожар на базе отдыха

Спасатели боролись с огнем около 40 минут.
Сегодня, 8 сентября, произошел пожар на базе отдыха "Феличита" в курортной Затоке.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Спасатели не могли потушить огонь почти 40 минут. За это время успело выгореть около 120 квадратных метров. Также был большой риск распространения огня на другие здания. Причина пожара устанавливается.
Погибших и пострадавших нет.
Во время тушения пожара с территории базы отдыха эвакуировали 25 человек.
Напомним, в Днепре спасли женщину, которая спала дома, когда среди ночи загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.