Выгорело 120 кв метров: в курортной Затоке произошел масштабный пожар на базе отдыха

Выгорело 120 кв метров: в курортной Затоке произошел масштабный пожар на базе отдыха

Спасатели боролись с огнем около 40 минут.

Сегодня, 8 сентября, произошел пожар на базе отдыха "Феличита" в курортной Затоке.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

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Спасатели не могли потушить огонь почти 40 минут. За это время успело выгореть около 120 квадратных метров. Также был большой риск распространения огня на другие здания. Причина пожара устанавливается.

Погибших и пострадавших нет.

Во время тушения пожара с территории базы отдыха эвакуировали 25 человек.

Напомним, в Днепре спасли женщину, которая спала дома, когда среди ночи загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

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