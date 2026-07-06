Выгоревшие дотла улицы и шокированные жители: как выглядит Вишневое после удара РФ (фото, видео)

Удар по Вишневому / © ТСН

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Вишневое в Киевской области оказалось в эпицентре удара России: уничтожено несколько улиц. Взрывы звучали несколько часов. По состоянию на обед, по данным спасателей, детонация завершилась. В результате удара погибли четыре человека и 21 ранен, еще один человек погиб в Святопетровском.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко корреспондентке ТСН Нелли Ковальской.

«Каждый дом проверяется. Сначала заходят взрывотехники. Затем спасатель и следователи. Также составляем соответствующие акты», — прокомментировал он на месте удара.

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Атака повлекла за собой масштабный пожар на территории складских помещений, а ударная волна и обломки повредили десятки частных домов, административных и торговых зданий. Из-за пожаров временно ухудшилось качество воздуха.

Впоследствии власти сообщили, что количество погибших в результате вражеской атаки на Киевщину возросло до шести человек.

«Спасатели, медики, полицейские и все ответственные службы продолжают работать на местах. Делаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим, ликвидировать последствия атаки и поддержать оказавшихся в беде людей», — написал глава Киевской ОВА Калашник.

Рассказы очевидцев

Жители Вишневого отходят от шока после массированного удара России. Они потеряли свои дома. Одна из жительниц города рассказала, что на момент атаки была у знакомых.

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«В пять часов позвонили по телефону, сказали, что горит (наш дом — ред.). Я сразу позвонила на 101. Мне сказали, что сейчас очередь, ждите. Здесь соседи звонят, горит. Дороги перекрыты, я сюда доехать не могу… Я через Петровское объехала, потому что мы были у знакомых. Здесь уже оно все потухло», — рассказала Лидия Ивановна и посетовала, что в доме все сгорело дотла.

По ее словам, соседи выскакивали в одних ночных рубашках.

Другая жительница рассказывает, что атака началась в 3 часа ночи, тогда затихло, а через час — от 4 до 7 часов все взрывалось.

Еще один житель добавил, что его дом получил серьезные повреждения, а летняя кухня сгорела. Он показал семейную реликвию — вышитую бабушкой картину с Кобзарем, которая уцелела. Картина непоколебимо висит на стене дома, пострадавшего от обстрела россиян.

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Дата публикации 13:13, 06.07.26 Количество просмотров 125 Последствия массированной атаки на Вишневое

Что происходит сейчас в Вишневом

Спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан проинформировала, что в Вишневом эвакуировали более 600 человек. На месте создан оперативный штаб, работают спасатели вместе с работниками Национальной полиции и местными органами власти.

«Действительно, на данный момент уже эвакуировано более 600 человек. Людей эвакуируют в специально определенные места. Также по всем локациям работают специалисты пиротехнических отделений, чтобы еще раз проверить частные домовладения на предмет взрывоопасных предметов. Также обследуется каждый жилой дом, чтобы еще раз проверить», — рассказала она.

Удар по Вишневому — последние новости:

Напомним, 6 июля Россия нанесла удар по Вишневому в Киевской области. На месте атаки идет разбор завалов, поисково-спасательная операция и эвакуация. Была угроза повторной детонации и вредного воздуха. Среди пострадавших двое детей: 9-месячный младенец и 12-летний ребенок.

После обстрела власти организовывали эвакуацию жителей из опасной зоны. В общей сложности эвакуировано около 500 человек.

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