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Выгоревший и в руинах: РФ ударила по известному ТРЦ возле крупного областного центра, детали (жуткие фото)
В результате российской атаки вспыхнули пожары на территории рядом с ТРЦ и внутри здания.
Россия ночью 25 августа атаковала крупный торгово-развлекательный центр в Слобожанском обществе на Днепропетровщине. По данным местных СМИ, речь идет о ТРЦ «Караван», что возле Днепра.
ГСЧС области показала фото последствий российской атаки.
«В ночь на 25 августа в результате атаки в Слобожанском Днепровского района возникли пожары на территории рядом с ТРЦ и внутри здания. Поврежден грузовой автомобиль и внутренняя отделка торгово-развлекательного центра», — говорится в сообщении.
По утрам спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
По данным ГСЧС, информация о пострадавших не поступала.
Местные СМИ предполагают, что Россия, вероятно, целилась в сам ТЦ «Караван», однако удар пришелся по парковочной территории рядом со зданием, в результате чего загорелись автомобили. Там возник пожар.
Атака РФ по ТРЦ в Кривом Роге — последние новости
Напомним, 21 августа Россия нанесла смертельный удар по крупнейшему торгово-развлекательному комплексу Кривого Рога, когда там было много людей. Много погибших и раненых. По данным властей, россияне атаковали ТРЦ «Шахедами». После обстрела горели магазины внутри торгового центра.
Впоследствии стало известно, что Россия атаковала ТРЦ «Солнечная Галерея» в Кривом Роге. В результате циничного удара погибли по меньшей мере 16 человек, среди жертв — работницы магазинов, которых так и не дождались дома дети и мужчины.