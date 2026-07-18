Выговор командиру "Волков Да Винчи" и приказ комбригам "поддержать" Сырского: в ВСУ разгорается новый скандал

Сергей Филимонов / © ТСН.ua

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Командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов получил выговор от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Об этом Филимонов сообщил в своем официальном Telegram-канале, однако никаких подробностей или причин такого решения главком не привел.

Это событие разворачивается на фоне громкого общественно-политического резонанса вокруг подразделения. Напомним, ранее в батальоне «Волки Да Винчи» служил Дмитрий Козятинский, который после отставки Михаила Федорова открыто призвал украинцев выходить на акции протеста.

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Впоследствии руководительница медицинской службы «Ульф» этого же батальона Алина Михайлова публично заявила о попытках давления на военнослужащих из-за их открытой поддержки митингов.

Приказы о видеообращении в поддержку Сырского

В то же время вокруг руководства ВСУ разразился еще один медийный скандал. Волонтер и эксрадник министра обороны Сергей Стерненко, а также источники «Украинской правды» сообщили, что командирам украинских бригад поступил четкий приказ.

По их информации, комбриги должны были записать и обнародовать в сети видеообращение в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Дедлайн для публикации этих материалов, по данным источников, был установлен до 17.00 18 июля.

Пока официального комментария от Генерального штаба ВСУ или Министерства обороны относительно выговора Филимонову и информации о принудительных видеообращениях нет.

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Конфликт Сырского и Федорова: что известно

Ранее издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Офисе президента сообщило о том, что в ВСУ могут произойти большие кадровые перестановки, связанные с главкомом Александром Сырским. Президент Владимир Зеленский проводит закрытые встречи с возможными кандидатами.

После отставки Михаила Федорова с поста министра обороны в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский не мог дальше мириться с напряжением между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам источников, это кадровое решение якобы далось главе государства непросто.

После появления разнообразных слухов в СМИ Федоров прокомментировал причины напряжения в отношениях с главкомом Александром Сырским. По его словам, команда Министерства обороны столкнулась с ситуацией, когда предложенные инициативы фактически блокировались.

К слову, в Киеве третий день подряд продолжаются протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. Несмотря на выходной, митинг не утихает, а к акции приобщаются новые участники. Среди присутствующих — много внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также киевлян, впервые вышедших на подобную меру, чтобы выразить свое несогласие с решением кадровых изменений в правительстве.

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