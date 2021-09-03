"Выхаживают как родного сына": в больнице Мечникова в Днепре спасают жизнь 27-летнего командира-сироты из Львовской области

"Выхаживают как родного сына": в больнице Мечникова в Днепре спасают жизнь 27-летнего командира-сироты из Львовской области

Боец ранее уже дважды был ранен, но продолжал защищать Украину.

В Днепре в клинической больнице имени Мечникова спасают жизни 27-рчного бойца, которого настигла пуля снайпера. Она попала в голову молодого человека и его в крайне тяжелом состоянии транспортировали к Днепру.

Об этом сообщает главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

По словам Рыженко, 29 августа в медучреждение попал 27-летний боец по имени Андрей родом из Львовской области. Он получил пулевое ранение в голову, несовместимое с жизнью, в населенном пункте Горное Донецкой области.

"Два предыдущих ранения не остановили молодого командира — он остался на передке.

Идти было некуда. Сразу с позиции, после оказания первой медицинской помощи, организована эвакуация в больницу Мечникова. Доставлен в крайне тяжелом состоянии — кома 2 степени, ИВЛ, медикаментозная седация. Сразу в операционную", — рассказал Рыженко.

Нейрохирурги больницы Мечникова провели многочасовую операцию. Пуля снайпера вошла в височно-теменную область слева, и диаметрально вышла с другой стороны черепа. На пятый день после операции состояние раненого понемногу стабилизируется. Сейчас у него кома 1 степени.

"Нейрохирурги, реаниматологи, медсестры Мечникова выхаживают, как родного сына. Впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя.

Андрей — сирота. Дома никто не ждет. А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души", — написал Рыженко.

Напомним, что в Днепре медики спасли жителя Донецкой области, которому в квартиру во время вражеского обстрела влетело два снаряда. В результате детонации боеприпасов мужчина получил множественные ранения.

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