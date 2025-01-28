Выход армии РФ к Днепропетровщине: военный назвал дедлайн россиян

Российская армия не отступает от своих намерений оккупировать Донбасс и выйти на границы Днепропетровщины. Россияне планируют сделать это к концу зимы.

Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"Главная задача врага на февраль: выйти на границу Днепропетровской области", — подчеркнул военный.

По его словам, русские войска пытаются развивать наступление на левом фланге на Покровском направлении. Получив отпор в населенном пункте Удачное, армия РФ возобновляет штурмовые действия южнее и активно пытается идти на восточную часть Успеновки.

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявлял, что РФ стремится выйти на административную границу Днепропетровщины. Вероятно, они могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевское общество этой области.

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