Выход на границы 1991 года военным путем возможен: неожиданное заявление Тараса Чмута

Тарас Чмут верит в возвращение Украины в границы 1991 года / © ТСН.ua

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Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут считает, что у Украины есть шанс вернуть границы 1991 года военным путем.

Об этом он сказал в интервью Новости.LIVE.

Журналистка спросила Чмута, что будет лучшими договоренностями для Украины.

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«Границы 1991 года», — ответил глава «Вернись живым».

На вопрос, верит ли он в сказанное, Чмут ответил так: «На уровне договоренностей — нет. На уровне силового разрешения конфликта — да, и сейчас это выглядит возможным. Конечно, если россияне не начнут эффективно воевать, потому что пока они неэффективно воюют. И если мы не лишимся поддержки со стороны европейских партнеров, в какой-то степени Соединенных Штатов. И если не будет каких-либо других глобальных катаклизмов, катастроф, войн».

Также он призвал не забывать о факторе ядерного оружия, который, по его мнению, остается одним из ключевых рисков и «которое россияне пока не применяли».

Напомним, сегодня вечером Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового массированного обстрела Украины в ближайшую ночь.

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Также заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин предупредил украинцев, что российские войска начали новый этап воздушного террора.

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