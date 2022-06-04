Выход на пенсию по возрасту в 2022 году: какой должен быть стаж, какие необходимы документы

Выход на пенсию по возрасту в 2022 году: какой должен быть стаж, какие необходимы документы

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет в 2022 году.

В 2021 году право на получение пенсии по возрасту имели граждане с 28-летним страховым стажем, в 2022 году условия несколько изменились.

В зависимости от стажа, в котором возрасте смогут граждане могут выйти на пенсию в 2022 году.

С 1 января по 31 декабря 2022 выйти на пенсию в 60 лет могут люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет.

могут люди, у которых страховой Если страховой стаж составляет от 19 до 29 лет , человек сможет выйти на пенсию в 2022 году в 63 года.

, человек сможет выйти на пенсию в 2022 году При наличии стажа от 15 до 19 лет на пенсию в текущем году смогут выйти граждане 65-летнего возраста.

на пенсию в текущем году смогут выйти граждане В случае если граждане не накопили до 2022 года 15 лет стажа, они смогут выйти на пенсию в 65 лет и получать социальную выплату. На сегодняшний день такая выплата составляет 1854 гривны.

Какие документы нужны для выхода на пенсию по возрасту в 2022 году

Для назначения пенсии нужно не раньше чем за месяц до достижения необходимого возраста для выхода на пенсию обратиться в территориальные органы ПФУ. Следует предоставить следующие документы:

паспорт (оригинал и копия,

документы о регистрации,

свидетельство о рождении детей (если есть такая потребность),

свидетельство о браке (при необходимости, оригинал и копия),

заявление и номер банковского счета,

трудовую книжку и другие документы, удостоверяющие наличие стажа (оригинал и копии),

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании,

справку с военкомата, военный билет (при необходимости),

диплом и другие документы, которые подтвердят периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 (оригинал и ксерокопия),

справку о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 30.июня 2000 г. независимо от перерывов (подается по желанию).

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