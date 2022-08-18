"Выход радиоактивных веществ в окружающую среду": эксперты предупредили об угрозе остановки всех блоков ЗАЭС

Если будут остановлены все энергоблоки Запорожской АЭС и потеряны все источники электропитания, это может привести к неисправности систем охлаждения, повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ.

Именно по такому сценарию произошла авария на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"Однако если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на ЗАЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений российских оккупационных войск", — говорится в заявлении регулятора.

Там пояснили, что АЭС должна иметь постоянное электропитание для охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, отработанного топлива в выдержочных бассейнах, а также поддержания систем контроля и управления. Это обеспечивают либо работающие энергоблоки, либо внешнее энергопитание.

Однако в результате обстрелов со стороны оккупантов повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. Если будет повреждена и четвертая линия, станция не будет получать электроэнергию для этих потребностей.

На случай такой аварийной ситуации на ЗАЭС есть дизель-генераторы, однако они требуют большого количества топлива для длительного обеспечения потребностей станции и для охлаждения ядерного топлива.

"После потери всех источников обеспечения электроэнергией начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду", – предупредили в ГИЯРУ.

Там подчеркнули, что развитие событий после аварии на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины. Так, в зависимости от погоды, радиоактивное облако может понести на территорию Европы или России и Беларуси. Это приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий.

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"Также следует отметить, что ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, которое является каскадом водохранилищ реки Днепр. Таким образом, аварийные события на ЗАЭС могут привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря", — отмечается в заявлении.

Напомним, 18 августа украинская разведка предупредила о возможном теракте на ЗАЭС. Так, российские оккупанты объявили неожиданный "выходной" на станции 19 августа и заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ. В тот день на АЭС будет находиться лишь оперативный персонал, а представители "Росатома" срочно покинули территорию объекта.

Рашисты угрожают остановить ЗАЭС

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