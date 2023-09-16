Выход РФ из "зернового соглашения": оккупанты повредили треть портовой инфраструктуры

После выхода из "зернового соглашения" в середине июля страна-агрессорка Россия нанесла 118 ударов по украинским портам. оккупанты повредили или уничтожили треть портовой инфраструктуры.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Reuters.

Издание пишет, что в этой связи Румыния планирует в ближайшие месяцы удвоить ежемесячное количество зерна, которое Украина транзитом сможет переплавлять через порт Констанца – до четырех миллионов тонн.

Кубраков надеется, что эти планы будут достигнуты в начале октября, что может помочь нам решить хотя бы 50% нашего экспорта.

Кубраков рассказывал, что РФ повредила и частично уничтожила 105 объектов портовой инфраструктуры Украины от 18 июля. По данным правительства, в результате ударов по портам Дунайского кластера и блокировке морских портов экспорт зерновых грузов в страны Азии, Африки и Европы сократился почти на 3 миллиона тонн в месяц. Тем не менее, украинские порты продолжают работать.

Как сообщалось, на днях в России назвали условие возвращения к "зерновому соглашению". Москва подчеркивает, что должны быть выполнены некоторые их условия. В частности, речь идет о выводе ее сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

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