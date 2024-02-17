Выход ВСУ из Авдеевки: какие подразделения армии РФ понесли критические потери во время штурмов города

Армия РФ понесла безумные потери российской пехоты во время штурма Авдеевки. Так, оккупанты начали привлекать подразделения главного разведывательного управления генштаба ВС РФ.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Сложилась ситуация, в которой подготовленный личный состав спецподразделений ГРУ привлекался к нетипичным задачам. Это практически привело к частичной утрате боевых возможностей наилучшими подразделениями армии РФ.

"Российские грушники были разбиты украинскими защитниками, которые встретили врага на подготовленных позициях", – подытожили в Центре.

Напомним, вражеские Z-каналы активно пишут о том, какой ценой далось взятие Авдеевки, точнее того, что от нее осталось. Да, добыть в борьбе ее было значительно "расходнее", чем Бахмут.

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