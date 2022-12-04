"Выходит за рамки террористического приличия": экс-министр об угрозах дипучреждениям Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал террор против украинских дипломатов, произошедший, в частности, в Испании.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ".

"Пытаюсь проследить всю нашу дипломатическую историю новейшего времени. Честно говоря, такого не помню. Такого не было. Знаете, террористы всегда что-то придумывают. Придумывали пакетики с белым порошком, вещи, которые должны были запугать, но оно было в пределах какого-то террористического приличия. Здесь уже выходит за все рамки", — отметил он.

По его мнению, за террором стоят не маньяки, а Россия:

"Знаете, очень много маньяков, чтобы одновременно в разных странах и все почему-то зациклены на дипломатических учреждениях Украины. То есть думаю, что маньяк один и мы хорошо знаем, откуда этот маньяк идет… Это просто деградация путинского режима. Это ужен настолько неприлично мелочно, что об этом, пожалуй, не стоит и говорить".

Письма со взрывчаткой в ​​Испании

В среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства.

Посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах также были глаза животных.

Кроме того, посылки со взрывчаткой получили канцелярия премьера Испании, авиабаза, поставляющая нашей стране разведданные, и несколько часов назад посольство США. Это уже шестая такая посылка, все предыдущие имели признаки того, что их мог отправить тот же адресант.

Впоследствии посольство США в Мадриде получило письмо, похожее на пять писем-бомб, присланных в посольство Украины в Испании и другие места в стране.

Похожий на предыдущий пакет в тот же день поступил в штаб-квартиру испанского производителя оружия Instalaza в Сарагосе. Компания производит РСЗО С90, которую Испания передавала Украине.

1 декабря стало известно, что в Мадриде была обнаружена посылка с бомбой, адресованная спутниковому центру ЕС (SatCen). Это ключевое учреждение в предоставлении стратегической информации ВСУ в войне.

Взрывчатку нашли и в письмах по имени премьера Испании Педро Санчеса.

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