Выходные будут довольно жаркими: к каким температурам готовиться украинцам 10-11 июля

Выходные будут довольно жаркими: к каким температурам готовиться украинцам 10-11 июля

В большинстве регионов будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На выходных, 10-11 июля, в Украине будет довольно жаркая и преимущественно сухая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 10 июля, в стране будет сухо, только днем на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.

В воскресенье, 11 июля, в Украине также без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем и в южной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киеве также суббота будет жаркой и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°. 11 июля в столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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