Выходные будут солнечными и теплыми: прогноз погоды в Украине на 11-12 сентября

Выходные будут солнечными и теплыми: прогноз погоды в Украине на 11-12 сентября

Однако ночи уже будут прохладными.

На выходных, 11-12 сентября, в Украине ожидается теплая погода.

Также читайте В октябре мы увидим снег: метеоролог прогнозирует холодную погоду на экваторе осени

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 11 сентября, в стране осадки не ожидаются. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, днем 22-27°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.

В воскресенье, 12 сентября, в Украине будет также без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14° (на западе 6-11°), на юге страны 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве на выходных, 11-12 сентября, также будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура 11 сентября ночью 11-13°, днем 24-26°, в воскресенье, 12 сентября, ночью 12-14°, днем 23-25°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Фрося о погоде в Украине на выходных

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку