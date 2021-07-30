Выходные будут жаркими, но местами пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на 31 июля - 1 августа

Выходные будут жаркими, но местами пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на 31 июля - 1 августа

В большинстве регионов будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На выходных, 31 июля - 1 августа в Украине продержится очень жаркая погода, которую местами будут освежать кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 31 июля, в стране будет переменная облачность. В восточных, Запорожской, днем и в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°, днем 27-32°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 21-26°.

В воскресенье, 1 августа, в западных областях, днем местами и в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге до 23°, днем 28-33°, на юге и востоке до 35°, в западных областях ночью 13-18°, днем 24-29°.

31 июля — 1 августа в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве на выходных будет преимущественно сухая и солнечная погода. Так, в последний день июля в столице температура ночью будет составлять 17-19°, днем 30-32°. В воскресенье, 1 августа, ночью в Киеве будет без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях: 31 июля — 1 августа в Киеве и большинстве районов области чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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