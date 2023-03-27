Выходные дни и праздники в апреле 2023 года: когда будут, сколько будем отдыхать

Сколько выходных и рабочих дней ждет украинцев во второй весенний месяц? ТСН.ua подобрал для вас список праздников апреля 2023 года.
7 февраля 2023 г. Верховная Рада Украины продлила действие военного положения (до 20 мая 2023 года). Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в апреле не будет дополнительных выходных, связанных с празднованием Пасхи.
Ранее мы писали о выходных днях и праздниках в марте 2023 года.
Количество рабочих и выходных дней в апреле 2023 года
В апреле традиционно 30 дней, из них 20 дней будут рабочими, а 10 – официальными выходными (суббота и воскресенье).
То есть украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 апреля. А будут отдыхать 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 25 и 26, 29 и 30 апреля.
Украинцев во второй месяц весны ждет один из самых больших церковных праздников — Пасха или Воскресение Христово. Также в Украине празднуют День геолога (2 апреля), День работников ракетно-космической отрасли Украины (12 апреля), День Земли (22 апреля).
А верующие восточного обряда будут праздновать еще один великий церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля).
Государственные, международные и церковные праздники в апреле 2023 года
- 1 апреля – День смеха;
- 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога;
- 4 апреля — Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный день Интернета, День веб-мастера;
- 7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы ;
- 8 апреля — Международный день цыган;
- 11 Апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики;
- 15 апреля — День уголовного розыска, День окружающей среды;
- 16 апреля — Пасха ;
- 17 апреля — День работников пожарной охраны;
- 18 апреля — Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры;
- 22 апреля — День Земли;
- 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога;
- 26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день секретаря, Всемирный день интеллектуальной собственности;
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда;
- 29 апреля — Международный день танца.
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