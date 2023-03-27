Выходные дни и праздники в апреле 2023 года: когда будут, сколько будем отдыхать

Сколько выходных и рабочих дней ждет украинцев во второй весенний месяц? ТСН.ua подобрал для вас список праздников апреля 2023 года.

7 февраля 2023 г. Верховная Рада Украины продлила действие военного положения (до 20 мая 2023 года). Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в апреле не будет дополнительных выходных, связанных с празднованием Пасхи.

Ранее мы писали о выходных днях и праздниках в марте 2023 года.

Количество рабочих и выходных дней в апреле 2023 года

Выходные дни и праздники в апреле 2023 года / Фото: ТСН.ua

В апреле традиционно 30 дней, из них 20 дней будут рабочими, а 10 – официальными выходными (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 апреля. А будут отдыхать 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 25 и 26, 29 и 30 апреля.

Украинцев во второй месяц весны ждет один из самых больших церковных праздников — Пасха или Воскресение Христово. Также в Украине празднуют День геолога (2 апреля), День работников ракетно-космической отрасли Украины (12 апреля), День Земли (22 апреля).

А верующие восточного обряда будут праздновать еще один великий церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля).

Государственные, международные и церковные праздники в апреле 2023 года

1 апреля – День смеха;

– День смеха; 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога;

— Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога; 4 апреля — Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный день Интернета, День веб-мастера;

— Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный день Интернета, День веб-мастера; 7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы ;

— Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы ; 8 апреля — Международный день цыган;

— Международный день цыган; 11 Апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;

— Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики;

— День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики; 15 апреля — День уголовного розыска, День окружающей среды;

— День уголовного розыска, День окружающей среды; 16 апреля — Пасха ;

— Пасха ; 17 апреля — День работников пожарной охраны;

— День работников пожарной охраны; 18 апреля — Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры;

— Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры; 22 апреля — День Земли;

— День Земли; 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога;

— Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога; 26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день секретаря, Всемирный день интеллектуальной собственности;

— Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день секретаря, Всемирный день интеллектуальной собственности; 28 апреля — Всемирный день охраны труда;

— Всемирный день охраны труда; 29 апреля — Международный день танца.

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