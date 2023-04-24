Выходные дни в мае 2023 года: какие праздники ждут украинцев и сколько будем отдыхать

В последний весенний месяц украинцы отмечают немало важных и интересных событий. ТСН.ua подготовил для вас материал о праздниках в мае 2023 года.

7 февраля 2023 г. Верховная Рада Украины продлила действие военного положения (до 20 мая 2023 года). Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в мае не будет дополнительных выходных, связанных с празднованием дня труда и дня победы над нацизмом во Второй Мировой войне.

Ранее мы также писали о выходных и праздниках в апреле 2023 года.

Количество рабочих и выходных дней в мае 2023 года

Праздники в мае 2023 года: список / Фото: ТСН.ua

В мае традиционно 31 день, из них 23 дня будут рабочими, а 8 – официальными выходными (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 мая. А будут отдыхать 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28, мая.

Украинцев в последний месяц весны ждет несколько важных событий. В частности, День труда (1 мая), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй Мировой войне (9 мая), День матери (14 мая), Международный день семей (15 мая), День памяти жертв политических репрессий (21 мая), Праздник Героев (23 мая), День Киева (28 мая).

А верующих ждет один из великих переходных праздников — Вознесение Господне (25 мая).

Государственные, международные и церковные праздники в мае 2023 года

1 мая — День труда ;

— День труда ; 3 мая — Всемирный день свободы печати;

— Всемирный день свободы печати; 7 мая — День радио;

— День радио; 8 мая — День памяти и примирения и Международный день Красного Креста;

— День памяти и примирения и Международный день Красного Креста; 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и Международный день Европы;

– День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и Международный день Европы; 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;

— Всемирный день медицинских сестер; 14 мая — День матери ;

— День матери ; 15 мая — Международный день семей;

— Международный день семей; 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;

— Всемирный день электросвязи и информационного общества; 18 мая — Международный день музеев;

— Международный день музеев; 19 мая — Международный день борьбы с гепатитами;

— Международный день борьбы с гепатитами; 20 мая — Всеукраинский день Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день травматолога;

— Всеукраинский день Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день травматолога; 21 мая – День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, а также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;

– День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, а также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития; 22 мая — Международный день биологического разнообразия;

— Международный день биологического разнообразия; 23 мая — Праздник Героев ;

— Праздник Героев ; 24 мая — День славянской письменности и культуры;

— День славянской письменности и культуры; 25 мая — День филолога;

— День филолога; 25-31 мая — Неделя солидарности с народами неправительственных территорий;

— Неделя солидарности с народами неправительственных территорий; 26 мая — День сварщика;

— День сварщика; 27 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

— День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; 28 мая — День химика, День Киева и День пограничника;

— День химика, День Киева и День пограничника; 29 мая — Международный день миротворцев ООН;

— Международный день миротворцев ООН; 31 мая — Всемирный день без табака.

Ранее мы писали о церковном календаре на май 2023 года.

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