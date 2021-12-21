Выходные и государственные праздники в январе: сколько будем отдыхать в первый месяц нового года

Какие праздники и памятные даты будут отмечать в первый месяц нового года, читайте в материале ТСН.ua.
На январь обычно приходится большинство новогодних праздников, поэтому выходные, чтобы отдохнуть украинцы, будут вдоволь. Это празднование Нового года, Рождества и Старого Нового года. Всего в январе 2022 года насчитывает 31 день, из которых 12 дней – выходные и 19 рабочих дней.
Сначала украинцы будут отдыхать на празднование Нового года 1-3 января, поскольку 1 января выпадает на субботу и выходной переносится на понедельник. Следующие три выходных подряд приходятся на Рождество и продлятся 7-9 января. При этом рабочий день 6 января будет сокращен на один час.
Праздники и памятные даты в январе 2022
- 1 января – празднование Нового года и Всемирного дня мира
- 2 января – День научной фантастики и Всемирный день интроверта
- 3 января – День рождения соломинки для коктейлей
- 4 января – Всемирный день азбуки Брайля
- 5 января — Международный разгрузочный день
- 6 января – Сочельник
- 7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, отмечается христианами восточного обряда)
- 8 января – Собор Пресвятой Богородицы
- 11 января — Всемирный день "спасибо"
- 12 января – Всемирный день дочери, в Украине – День украинского политзаключенного
- 13 января – Щедрый вечер
- 14 января – Старый Новый год
- 16 января – Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов
- 17 января – Всемирный день снега
- 18 января — "Голодная кутья" (преддверие Крещения)
- 19 января — Крещение
- 20 января – в Украине отмечают День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта
- 21 января – Международный день объятий
- 22 января – День Соборности Украины
- 23 января – День ручного письма
- 24 января – Международный день образования и День внешней разведки Украины
- 25 января — День студента, Татьянин день
- 26 января – Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
- 28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных
- 29 января — в Украине чтят память Героев Крут (1918)
- 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
- 31 января – Всемирный день ювелира
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