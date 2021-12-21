Выходные и государственные праздники в январе: сколько будем отдыхать в первый месяц нового года

Выходные и государственные праздники в январе: сколько будем отдыхать в первый месяц нового года

Какие праздники и памятные даты будут отмечать в первый месяц нового года, читайте в материале ТСН.ua.

На январь обычно приходится большинство новогодних праздников, поэтому выходные, чтобы отдохнуть украинцы, будут вдоволь. Это празднование Нового года, Рождества и Старого Нового года. Всего в январе 2022 года насчитывает 31 день, из которых 12 дней – выходные и 19 рабочих дней.

Сначала украинцы будут отдыхать на празднование Нового года 1-3 января, поскольку 1 января выпадает на субботу и выходной переносится на понедельник. Следующие три выходных подряд приходятся на Рождество и продлятся 7-9 января. При этом рабочий день 6 января будет сокращен на один час.

Праздники и памятные даты в январе 2022

1 января – празднование Нового года и Всемирного дня мира

и Всемирного дня мира 2 января – День научной фантастики и Всемирный день интроверта

3 января – День рождения соломинки для коктейлей

4 января – Всемирный день азбуки Брайля

5 января — Международный разгрузочный день

6 января – Сочельник

7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, отмечается христианами восточного обряда)

(по юлианскому календарю, отмечается христианами восточного обряда) 8 января – Собор Пресвятой Богородицы

11 января — Всемирный день "спасибо"

12 января – Всемирный день дочери, в Украине – День украинского политзаключенного

13 января – Щедрый вечер

14 января – Старый Новый год

16 января – Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов

17 января – Всемирный день снега

18 января — "Голодная кутья" (преддверие Крещения)

19 января — Крещение

20 января – в Украине отмечают День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта

21 января – Международный день объятий

22 января – День Соборности Украины

23 января – День ручного письма

24 января – Международный день образования и День внешней разведки Украины

25 января — День студента, Татьянин день

26 января – Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных

29 января — в Украине чтят память Героев Крут (1918)

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

31 января – Всемирный день ювелира

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