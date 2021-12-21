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Выходные и государственные праздники в январе: сколько будем отдыхать в первый месяц нового года

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Выходные и государственные праздники в январе: сколько будем отдыхать в первый месяц нового года

Pexels

Какие праздники и памятные даты будут отмечать в первый месяц нового года, читайте в материале ТСН.ua.

На январь обычно приходится большинство новогодних праздников, поэтому выходные, чтобы отдохнуть украинцы, будут вдоволь. Это празднование Нового года, Рождества и Старого Нового года. Всего в январе 2022 года насчитывает 31 день, из которых 12 дней – выходные и 19 рабочих дней.

Сначала украинцы будут отдыхать на празднование Нового года 1-3 января, поскольку 1 января выпадает на субботу и выходной переносится на понедельник. Следующие три выходных подряд приходятся на Рождество и продлятся 7-9 января. При этом рабочий день 6 января будет сокращен на один час.

Праздники и памятные даты в январе 2022

  • 1 января – празднование Нового года и Всемирного дня мира
  • 2 января – День научной фантастики и Всемирный день интроверта
  • 3 января – День рождения соломинки для коктейлей
  • 4 января – Всемирный день азбуки Брайля
  • 5 января — Международный разгрузочный день
  • 6 января – Сочельник
  • 7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, отмечается христианами восточного обряда)
  • 8 января – Собор Пресвятой Богородицы
  • 11 января — Всемирный день "спасибо"
  • 12 января – Всемирный день дочери, в Украине – День украинского политзаключенного
  • 13 января – Щедрый вечер
  • 14 января – Старый Новый год
  • 16 января – Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов
  • 17 января – Всемирный день снега
  • 18 января — "Голодная кутья" (преддверие Крещения)
  • 19 января — Крещение
  • 20 января – в Украине отмечают День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта
  • 21 января – Международный день объятий
  • 22 января – День Соборности Украины
  • 23 января – День ручного письма
  • 24 января – Международный день образования и День внешней разведки Украины
  • 25 января — День студента, Татьянин день
  • 26 января – Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
  • 28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных
  • 29 января — в Украине чтят память Героев Крут (1918)
  • 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
  • 31 января – Всемирный день ювелира

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