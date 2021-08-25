Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: какие и когда. Будут ли дополнительные выходные

В 2021 году в сентябре государственных праздников и дополнительных выходных не ожидается.
Сколько нас ждет выходных и рабочих дней?
Первый осенний месяц 2021 года насчитывает 30 календарных дней. Из них — 22 рабочих дня и 8 выходных. Отдыхать украинцы будут 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 сентября. Дополнительных выходных в этом месяце не ожидается.
Календарь праздников в сентябре
В сентябре один государственный праздник (День знаний), несколько профессиональных праздников и несколько неофициальных.
- 1 сентября — День знаний
- 2 сентября — День нотариата
- 5 сентября — День предпринимателя
- 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — Международный день красоты День тестировщика День дизайнера-графика
- 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств
- 11 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта
- 12 сентября — День работников нефтяной, газовой тa нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста
- 13 сентября — День программиста
- 15 сентября — Международный день демократии, День HR-менеджера
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
- 17 сентября — День спасателя
- 18 сентября — День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника
- 19 сентября — День работника леса
- 20 сентября — День рекрутера
- 21 сентября — Международный день мира
- 22 сентября — День партизанской славы
- 26 сентября — День машиностроителя
- 27 сентября — День туризма, День воспитателя и всеx дошкольных работников
- 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинской день библиотек
Церковные праздники в сентябре
- 8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божьей Матери
- 11 сентября — Усекновение главы Пророка Предтечи
- 14 сентября — начало индикта
- 17 сентября — иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
- 24 сентября — преподобного Силуана Афонского
- 27 сентября — Воздвижение Честного Креста Господня
- 30 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
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