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Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: какие и когда. Будут ли дополнительные выходные

Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: какие и когда. Будут ли дополнительные выходные

УНИАН

В 2021 году в сентябре государственных праздников и дополнительных выходных не ожидается.

Сколько нас ждет выходных и рабочих дней?

Первый осенний месяц 2021 года насчитывает 30 календарных дней. Из них — 22 рабочих дня и 8 выходных. Отдыхать украинцы будут 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 сентября. Дополнительных выходных в этом месяце не ожидается.

Прогулка в выходные / © Pexels
Прогулка в выходные / Pexels

Календарь праздников в сентябре

В сентябре один государственный праздник (День знаний), несколько профессиональных праздников и несколько неофициальных.

  • 1 сентября — День знаний
1 сентября — праздник первого звонка / © УНИАН
1 сентября — праздник первого звонка / УНИАН
  • 2 сентября — День нотариата
  • 5 сентября — День предпринимателя
  • 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября — Международный день красоты День тестировщика День дизайнера-графика
  • 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств
  • 11 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта
  • 12 сентября — День работников нефтяной, газовой тa нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста
  • 13 сентября — День программиста
  • 15 сентября — Международный день демократии, День HR-менеджера
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
  • 17 сентября — День спасателя
  • 18 сентября — День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника
  • 19 сентября — День работника леса
  • 20 сентября — День рекрутера
  • 21 сентября — Международный день мира
  • 22 сентября — День партизанской славы
  • 26 сентября — День машиностроителя
  • 27 сентября — День туризма, День воспитателя и всеx дошкольных работников
  • 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинской день библиотек
Праздники в сентябре — всеукраинский день библиотек / © unsplash.com
Праздники в сентябре — всеукраинский день библиотек / unsplash.com

Церковные праздники в сентябре

  • 8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божьей Матери
  • 11 сентября — Усекновение главы Пророка Предтечи
  • 14 сентября — начало индикта
  • 17 сентября — иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина
  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
Церковные праздники в сентябре — свяот Рождества Пресвятой Богородицы / © https://azbyka.ru/
Церковные праздники в сентябре — свяот Рождества Пресвятой Богородицы / https://azbyka.ru/
  • 24 сентября — преподобного Силуана Афонского
  • 27 сентября — Воздвижение Честного Креста Господня
  • 30 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

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