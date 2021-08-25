Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: какие и когда. Будут ли дополнительные выходные

Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: какие и когда. Будут ли дополнительные выходные

В 2021 году в сентябре государственных праздников и дополнительных выходных не ожидается.

Сколько нас ждет выходных и рабочих дней?

Первый осенний месяц 2021 года насчитывает 30 календарных дней. Из них — 22 рабочих дня и 8 выходных. Отдыхать украинцы будут 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 сентября. Дополнительных выходных в этом месяце не ожидается.

Прогулка в выходные / Pexels

Календарь праздников в сентябре

В сентябре один государственный праздник (День знаний), несколько профессиональных праздников и несколько неофициальных.

1 сентября — День знаний

1 сентября — праздник первого звонка / УНИАН

2 сентября — День нотариата

5 сентября — День предпринимателя

8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

9 сентября — Международный день красоты День тестировщика День дизайнера-графика

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта

12 сентября — День работников нефтяной, газовой тa нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста

13 сентября — День программиста

15 сентября — Международный день демократии, День HR-менеджера

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя

17 сентября — День спасателя

18 сентября — День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника

19 сентября — День работника леса

20 сентября — День рекрутера

21 сентября — Международный день мира

22 сентября — День партизанской славы

26 сентября — День машиностроителя

27 сентября — День туризма, День воспитателя и всеx дошкольных работников

30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинской день библиотек

Праздники в сентябре — всеукраинский день библиотек / unsplash.com

Церковные праздники в сентябре

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божьей Матери

11 сентября — Усекновение главы Пророка Предтечи

14 сентября — начало индикта

17 сентября — иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

Церковные праздники в сентябре — свяот Рождества Пресвятой Богородицы / https://azbyka.ru/

24 сентября — преподобного Силуана Афонского

27 сентября — Воздвижение Честного Креста Господня

30 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

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