Выходные обещают быть теплыми и богатыми на осадки: прогноз погоды в Украине на 11-12 декабря

Выходные обещают быть теплыми и богатыми на осадки: прогноз погоды в Украине на 11-12 декабря

Суббота и воскресенье будут облачными.

Выходные, 11-12 декабря, в Украине обещают быть теплыми, несмотря на то, что почти вся территория страны будет находиться во влажной воздушной массе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 11 декабря, в стране будет дождь, ночью на западе страны ожидаются дожди с мокрым снегом, только в восточных и юго-восточных, а днем и в большинстве западных областей без осадков. В западных областях ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северо-восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на остальной территории в течение суток 4-9° тепла (на юге страны днем 10-13°).

В воскресенье, 12 декабря, в западных областях ожидается сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем около 0°, днем в Хмельницкой области 5-7° тепла, в Карпатах сильный снег, температура ночью и днем 1-6° мороза. В Житомирской, Винницкой, Одесской, днем и в Киевской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью и днем 2-7° тепла, в южных областях днем 7-12°, в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве на выходных также ожидается дождь. В субботу, 11 декабря, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 6-8° тепла. В воскресенье, 12 декабря, ночью в столице будет сухо, днем идти дождь. Температура ночью и днем 4-6° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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