Выходные предполагаются теплыми и ветреными: прогноз погоды на 11-12 декабря

Похолодание придет в Украину на Андрея, 13 декабря.
Суббота-воскресенье обещают быть в Украине теплыми. Максимальная температура воздуха будет достигать +4+9 градусов.
Об этомсообщила синоптик Наталья Диденко.
Более холодной ожидается погода в западных областях, от 2 мороза до 3 градусов тепла. Также в воскресенье станет холоднее в восточной части Украины.
Территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе. Ожидаются периодически мокрый снег и дождь в зависимости от температуры воздуха.
На востоке вероятность осадков наименьшая, однако влажность будут усиливать туманы.
На выходных юго-восточный ветер будет порывистым, сильным, временами до штормовых порывов.
В Киеве выходные, 11-12 декабря, предполагаются теплыми и ветреными. Более сильный юго-восточный ветер ожидается в субботу. Возможен периодический дождь.
Похолодание придет в Украину на Андрея, 13 декабря, однако говорить о каких-то серьезных морозах пока нет прогностической почвы.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
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