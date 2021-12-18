Если 13 декабря идет снег, то зима будет холодная и морозная. / Pexels

Выходные принесут в Украину сильные морозы: ГСЧС предупреждает о гололедице и вьюге

Выходные принесут в Украину сильные морозы: ГСЧС предупреждает о гололедице и вьюге

На востоке страны похолодает до -19.

В Украину идут морозы. Погода 21-22 декабря резко ухудшится. На востоке страны ночью температура опустится до -19 градусов. ГСЧС предупреждает о сильных ветрах и гололедице.

Такие данные обнародовал Укргидрометцентр.

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В ближайшие дни в Украине будет пасмурная погода со снегом. Столбик термометра не будет опускаться ниже 0-2 градуса мороза. Ночью температура упадет до -4 градусов.

В то же время уже со вторника, 21 декабря, по всей стране существенно похолодает. На востоке ожидается до -10 градусов днем и до -13 ночью, на юге — 4 градуса мороза, ночью — 6 градусов с отметкой "минус". В северных областях днем ожидается похолодание -11, ночью -14. На западе Украины до -7 днем и -10 ночью, в центральных областях днем до -8, ночью до -12.

В Киеве 21 декабря днем ожидается до -7 градусов, однако с наступлением ночи температура снизится до -12.

Уже с 22 декабря мороз усилится. На востоке страны, в частности в Харьковской и Луганской областях, похолодает до -19. В Донецкой области ночью ожидается -17. Днем немного теплее – 13 градусов мороза.

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На севере Украины 22 декабря ожидается до -16, днем -11. В западных областях и на юге страны ночью прогнозируют до -14, а днем – вдвое меньше – 7 градусов мороза, в центральных регионах ночью до -16, днем до -8.

В Киеве столбики термометров 22 декабря опустятся до -12 ночью, днем -7.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о сильных порывах ветра уже в воскресенье, 19 декабря. Они будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах — 25-30 м/с.

Сообщается, что на дорогах большинства областей будет гололедица. В северо-восточной части страны днем будут дуть метели (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 19 декабря порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах будет гололедица.

Напомним, синоптики объяснили, что изменение погоды связано с приходом в Украину из районов стран Балтии и Беларуси активного циклона. Он принесет с собой снег и мокрый снег, а на северо-западе — с дождем.

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