Выходные с контрастами: синоптик спрогнозировал, какой будет погода в Украине

Погода в Украине / © Associated Press

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На выходных Украину ждет неустойчивая погода с резкими контрастами: от прохлады на западе до жары на востоке, местами — с мощными грозами, градом и шквалами до 22 м/с.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Страна окажется под влиянием двух воздушных масс: с юго-востока поступит сухое тепло из Центральной Азии, а на западе задержится прохладный атлантический циклон. Их столкновение спровоцирует интенсивные дожди, особенно на Правобережье.

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На западе Украины будет ощущаться сильное влияние медленного атмосферного фронта. Прогнозируется прохладная и нестабильная погода с интенсивными дождями, местами сильными. Возможны грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+12 °С, днем — +8…+13 °С.

В северных регионах ночью возможны непродолжительные и незначительные дожди, днем — умеренные или местами сильные осадки с грозами. Местами вероятен град и шквалы скоростью 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днем поднимется до +20…+25 °С.

В центре страны ночь пройдет без существенных осадков, однако в дневное время местами возможны грозовые дожди, град и шквалы до 15-20 м/с. Температура ночью ожидается на уровне +11…+16 °С, днем — +22…+27 °С.

На юге Украины и в Крыму существенных осадков не прогнозируют, лишь в Одесской области во второй половине дня возможны кратковременные грозовые дожди. Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +11…+16 °С, днем — +22…+27 °С.

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В восточных областях ночью сохранится сухая погода, а днем местами вероятны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днем повысится до +23…+28 °С.

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Западные области страны останутся под влиянием холодной и влажной погоды. Ночью местами, а днем на всей территории региона ожидаются дожди, причем на Прикарпатье и Буковине они будут значительными. Особого внимания заслуживают Карпаты, где дожди перейдут в мокрый снег. Не исключена и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, днем +8…+13 °С. Только в Винницкой области и Закарпатье будет немного теплее — +12…+17 °С.

В северных областях в течение суток ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы до 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха составит +9…+14 °С, днем воздух прогреется до +20…+25 °С. На Киевщине местами ожидается +14…+19 °С.

Центральные регионы будут наслаждаться теплой погодой без существенных осадков. Исключением станут лишь Черкасская и Кировоградская области, где днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +11…+16 °С, днем ожидаются комфортные +22…+27 °С.

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На юге страны существенных осадков не предвидится, лишь в Одесской области местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +11…+16 °С. Днем в Одесской области ожидается +17…+22 °С, на остальной территории региона столбики термометров достигнут +23…+28 °С.

Восточные области также ожидает теплая погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха будет в пределах +11…+16 °С, а днем ожидается жаркое +23…+28 °С.

Напомним, синоптики шокировали прогнозом на лето.