Выходные в феврале 2022 года: сколько и когда будут дополнительно отдыхать

Выходные в феврале 2022 года: сколько и когда будут дополнительно отдыхать

Які свята та пам'ятні дати святкуватимуть українці у лютому 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

В феврале 2022 года украинцев ждет восемь официальных выходных дней, все они приходятся на субботу и воскресенье: 5 и 6 февраля, 12 и 13 февраля, 19 и 20 февраля, а также 26 и 27 февраля.

Согласно Кодексу законов о труде в Украине дополнительных выходных в феврале 2022 года не ожидается. Но в этом месяце украинцы также будут праздновать несколько религиозных праздников, в том числе большие праздники: Собор трех святителей (12 февраля), Сретение Господне (15 февраля), начинается Масленица (с 26 февраля). А также 26 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота.

Календарь выходных дней в феврале 2022 года

Также в феврале 2022 украинцы празднуют Международный день стоматолога (9 февраля), День святого Валентина (14 февраля) и Международный день родного языка (21 февраля).

Читайте также: