Покровский район

У Сил обороны нет задачи покинуть Покровск, где украинские военные удерживают позиции в северной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Силах обороны, знакомый с ситуацией на Покровском направлении.

По словам собеседника, военнослужащие ВСУ также находятся и в Мирнограде, но там ситуация значительно более сложная, поэтому контролируемый уход может иметь место.

«Для врага Покровск сейчас играет роль накопителя живой силы, они взимают туда дополнительные резервы. Для ВСУ задача — ведение позиционной обороны, никто оттуда выходить не собирается», — добавил собеседник.

Как пояснил источник, интенсивность боевых действий остается достаточно высокой и была такой же в дни так называемого перемирия 9-11 мая. Хотя, если сравнивать с прошлым годом, россияне снизили в несколько раз пуски КАБов по позициям украинских военных.

Покровск и Мирноград фактически образуют единую агломерацию / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

«В целом, в эти дни немного спала интенсивность обмена артиллеристскими ударами. Но ключевую роль играет ВВС противника, в этом компоненте они нам очень донимают», — отметил источник в Силах обороны.

По его словам, главная проблема для украинских подразделений в Покровском районе — логистика, особенно когда речь идет об эвакуации личного состава.

«Помогают НРК, иногда приходится придумывать сложные схемы, чтобы вывезти раненых», — пояснил собеседник.

Отметим, Россия годами хвасталась своим неисчерпаемым человеческим ресурсом, забрасывая фронт нескончаемыми штурмами, однако сейчас эта тактика дает серьезный сбой. Главный козырь Кремля разбился об украинские инновации, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам министра, российская живая сила больше не является решающим преимуществом врага. Ситуацию на фронте коренным образом переломили украинские беспилотники, успешно работающие и доминирующие сразу в трех стихиях: в воздухе, на воде и на суше.

Напомним, Путин успел воспользоваться «перемирием» от Трампа на фронте: Кремль подтянул резервы и провернул схему с «Молниями». Пока Киев соблюдал договоренности, оккупанты использовали паузу для скрытого опрокидывания войск и массированных атак новыми типами дронов.

